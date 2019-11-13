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Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Депутаты одобрили отмену моратория, который действовал с 2001 года и продлевался десять раз. Предполагается, что запрет будет отменен с 1 октября будущего года, а проводить сделки купли-продажи можно будет до 2024 года
Фото: Петр Сивков / ТАСС

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения. Об этом сообщает «112 Украина».

За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно проекту закона до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на сельскохозяйственную землю. Также в порядке исключения это смогут делать и иностранные граждане или компании, которые уже по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, брали их в аренду).

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Законопроект предусматривает и некоторые ограничения. В частности, в одних руках может находиться не более 35% земель территориальной общины (первичный орган местного самоуправления на Украине) и не более 8% области, а также не более 0,5% всех сельскохозяйственных земель страны. Нарушение этих требований может стать поводом для принудительного отчуждения земель.

Предполагается, что в случае продажи земельного участка преимущественное право на его приобретение будет предоставлено арендатору, если он готов заплатить соответствующую цену.

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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине с 2001 года. Тогда Верховная рада постановила, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства. Действие этого запрета продлевали десять раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах). В мае 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что запрет нарушает конвенцию по правам человека, однако в феврале этого года бывший президент Украины Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года.

В августе глава государства Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. По его словам, это позволит открыть рынок земли в 2020 году, которая является «лучшей в мире по качеству». В конце сентября украинское правительство утвердило законопроект о рынке земли в стране.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Верховная рада, законопроект, продажа земли
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