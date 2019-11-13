Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель

Депутаты одобрили отмену моратория, который действовал с 2001 года и продлевался десять раз. Предполагается, что запрет будет отменен с 1 октября будущего года, а проводить сделки купли-продажи можно будет до 2024 года

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения. Об этом сообщает «112 Украина».

За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно проекту закона до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на сельскохозяйственную землю. Также в порядке исключения это смогут делать и иностранные граждане или компании, которые уже по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, брали их в аренду).

Законопроект предусматривает и некоторые ограничения. В частности, в одних руках может находиться не более 35% земель территориальной общины (первичный орган местного самоуправления на Украине) и не более 8% области, а также не более 0,5% всех сельскохозяйственных земель страны. Нарушение этих требований может стать поводом для принудительного отчуждения земель.

Предполагается, что в случае продажи земельного участка преимущественное право на его приобретение будет предоставлено арендатору, если он готов заплатить соответствующую цену.