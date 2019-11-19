На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

Если среди учредителей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, будут российские граждане, то власти прибегнут к конфискации. Об этом уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Однако, по его словам, в законе о рынке земли будет прописано, что допуск тех или иных граждан иных стран к покупке сельскохозяйственной земли будет решаться только через всеукраинский референдум. «Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни в коем случае не будут покупать землю», — добавил Лещенко.

В законе также будет прописана санкционная норма, согласно которой власти конфискуют в пользу государства сельскохозяйственные земли, приобретенные россиянами, сообщил он.

Ранее о том, что купленные после 2020 году на Украине россиянами сельхозземли будут конфисковывать, говорил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.