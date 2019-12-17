Полиция Киева сообщила о пострадавших в стычках с протестующими

Полиция Киева сообщила о пострадавших в стычках с протестующими

Акции протеста в Киеве проходят близ здания Верховной рады. По данным правоохранителей, в стычках травмы получили двое полицейских

В ходе проходящих в Киеве акций протеста произошли стычки их участников с полицией, сообщают местные СМИ. По данным «РБК Украина», одна из стычек возникла после того, как полицейские попытались помешать активистам установить палатку на проезжей части улицы Михаила Грушевского близ здания Верховной рады.

Агентство УНИАН сообщает, что столкновения с полицией произошли у станции метро «Арсенальная», где полиция не пропустила к стенам парламента тракторы.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что полицейский пострадал после того, как кто-то распылил перцовый газ из баллончика. По данным «Интерфакс-Украина», в драке между правоохранителями и националистами в ход шли зеленка, перцовый газ, деревянные палки и пиротехника.