Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум

Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум

Соответствующее заявление сделал президент республики Владимир Зеленский. В документ также внесут поправки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам Украины, а также местным компаниям, которые ими основаны

Владимир Зеленский (Фото: ZUMA / ТАСС)

Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook его офиса.

По словам Зеленского, сегодня государство не создало условий для того, чтобы граждане республики являлись полноценными собственниками земли, как это гарантирует статья Конституции, названная президентом «большим обманом».

В связи с этим, пообещал президент, между первым и вторым чтением в действующий проект закона добавят правки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам, а также местным компаниям, которые ими основаны.

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время его разработает и примет Верховная рада. Закон, по словам Зеленского, «четко установит виды и механизмы референдума».