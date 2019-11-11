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Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
Соответствующее заявление сделал президент республики Владимир Зеленский. В документ также внесут поправки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам Украины, а также местным компаниям, которые ими основаны
Владимир Зеленский (Фото: ZUMA / ТАСС)

Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook его офиса.

По словам Зеленского, сегодня государство не создало условий для того, чтобы граждане республики являлись полноценными собственниками земли, как это гарантирует статья Конституции, названная президентом «большим обманом».

В связи с этим, пообещал президент, между первым и вторым чтением в действующий проект закона добавят правки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам, а также местным компаниям, которые ими основаны.

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время его разработает и примет Верховная рада. Закон, по словам Зеленского, «четко установит виды и механизмы референдума».

Общество
Премьер Украины раскрыл условия покупки земли иностранцами после реформы

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что после реформы, намеченной на лето 2020 года, иностранцы смогут приобретать сельскохозяйственные земли, если зарегистрируются как юрлица и будут платить налоги.

Тогда он отметил, что украинские компании и граждане смогут купить участок де-юре. По словам Гончарука, рынок земли не откроют, пока на законодательном уровне не установят сниженную кредитную ставку для граждан Украины, желающих приобрести землю. Премьер заявил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 сценариев открытия земельного рынка. Власти планируют выбрать тот, который обеспечит максимальный экономический рост.

О планах провести земельную реформу Зеленский объявил в августе. Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует с 2001 года. В 2018 году Европейский суд по правам человека постановил, что запрет на покупку и продажу земель на Украине нарушает конвенцию о правах человека.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Зеленский, земли, Украина
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Премьер Украины раскрыл условия покупки земли иностранцами после реформы
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