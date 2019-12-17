Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у украинцев есть полное право мирно собираться и выражать свое мнение. Однако, каждый «должен нести ответственность, если от его поступков страдает другой». Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook, комментируя протесты возле здания Верховной рады в Киеве из-за законопроекта о продаже земли.

«Уважаю мнение украинцев, уже несколько месяцев слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», — отметил Зеленский. По словам украинского президента, подобные действия — «не путь цивилизованной страны».

Во вторник в Киеве днем произошли стычки полиции с протестующими. По данным правоохранителей, в результате столкновений травмы получили двое полицейских.

Как писали местные СМИ, протестующие пытались установить палатку на проезжей части улицы Михаила Грушевского. Также столкновения произошли возле станции метро «Арсенальная», где полиция не пропустила к стенам парламента тракторы.

Законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября следующего года в первом чтении был принят Верховной радой Украины 13 ноября.

Согласно проекту закона до 1 января 2024 года, украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на сельскохозяйственную землю. Также в порядке исключения это смогут делать и иностранные граждане или компании, которые уже по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, брали их в аренду).

Ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае продажи земель гражданам России власти будут вынуждены прибегнуть к конфискации.