Полиция Киева сообщила о 17 пострадавших сотрудниках на митинге у Рады

Полиция Киева сообщила о 17 пострадавших сотрудниках на митинге у Рады

Поводом для протестов послужил законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Акция у стен Верховной рады переросла в столкновения с правоохранителями

В ходе акции протеста у здании Верховной рады в Киеве, которая переросла в столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пострадали 17 полицейских. Об этом сообщил журналистам глава полиции Киева Андрей Крищенко, кадры показал телеканал «НАШ».

По его словам, травмы у полицейских не представляют опасности для жизни. Задержаны 26 протестующих. Заведены уголовные дела по статье 345 УК Украины «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа», ведется расследование, уточнил Крищенко. Он уточнил, что в акции, по данным полиции, участвовали до 4 тыс. протестующих.

Столкновения у стен Верховной рады началась утром 17 декабря. Участники требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. На 17 декабря намечено рассмотрение документа профильным аграрным комитетом Рады. Протестующие установили палатки, однако полицейские их демонтировали. Впоследствии митингующие начали бросать камни и бутылки в полицейских, те начали задерживать нападающих. Акции протеста также проходят и в других областях Украины.