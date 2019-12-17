Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена налога на доход физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей принесет пользу экономике. Так министр ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он эту меру, передает корреспондент РБК.

По словам главы Минэкономразвития, освобождение малоимущих от НДФЛ будет «очень позитивной для экономики» мерой.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство прорабатывает идею отмены налога на доход физических лиц для малоимущих, но эта тема очень чувствительна и есть сложности. В частности, предположил он, некоторые россияне в случае подобного развития событий могут сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать».

О том, что власти могут обсудить возможную отмену НДФЛ для малоимущих, в апреле сообщили в российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Там пояснили, что мера может затронуть граждан, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что у Кремля нет конкретной позиции по этому вопросу.