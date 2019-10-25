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Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Но введению прогрессивной шкалы мешает разница в доходах населения в Москве и других регионах. Снизить разницу между богатыми и бедными поможет обложение повышенным налогом «показного» потребления, которое вредит экономике

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа. Об этом он сказал, отвечая на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

«Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: «Да, я готов». Но нужно все тщательно просчитать», — сказал он.

Орешкин объяснил, что большая часть богатого населения живет в Москве. «Если мы повысим налог на доходы здесь, имея ввиду всю страну, то весь этот доход получит московский бюджет. Если мы снизим налог на доходы у менее богатого населения, то потеряют в первую очередь все остальные регионы, а Москва потеряет мало», — пояснил министр. По его словам, таким образом осуществится перераспределение между регионами, которого не хотелось бы видеть.

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«Мы хотим снизить уровень дифференциации доходов в нашем обществе, снизить уровень бедности и снизить разницу между богатыми и бедными», — сказал министр, добавив, что государство делает в этом направлении очень много.

Орешкин упомянул повышение налогов на дорогие автомобили, повышение налогов на недвижимость, рост кадастровой стоимости. Те, кто обладает небольшими квартирами, получают налоговые вычеты, кто обладает большой недвижимостью, платит больший налог, добавил он.

По словам Орешкина, если богатый человек ведет скромный образ жизни и инвестирует в создание предприятий, он помогает улучшать ситуацию с уровнем зарплат в стране, однако есть те, кто много получает и много тратит. «Обложение налогами расходов — автомобили, недвижимость — гораздо более эффективно с точки зрения общего экономического развития, чем просто обложение доходов», — сказал он.

«Обязательно заставить всех тех, кто владеет дорогой недвижимостью и дорогими автомобилями, платить повышенные ставки налогов, потому что в первую очередь такое показное потребление несет в себе негативный эффект для экономического роста», — указал он. Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.

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Власти отказались от прогрессивной шкалы НДФЛ и налога с продаж

В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Глава государства отмечал, что, как показывает практика введения дифференцированной шкалы НДФЛ, эта мера неэффективна. Как только вводится прогрессивный НДФЛ, часть граждан с высокими доходами начинает их скрывать, пояснял Путин.

Ставка по НДФЛ в настоящее время составляет 13% для всех слоев населения России.

Теги: Максим Орешкин, подоходный налог
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