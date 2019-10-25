Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Но введению прогрессивной шкалы мешает разница в доходах населения в Москве и других регионах. Снизить разницу между богатыми и бедными поможет обложение повышенным налогом «показного» потребления, которое вредит экономике

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа. Об этом он сказал, отвечая на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

«Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: «Да, я готов». Но нужно все тщательно просчитать», — сказал он.

Орешкин объяснил, что большая часть богатого населения живет в Москве. «Если мы повысим налог на доходы здесь, имея ввиду всю страну, то весь этот доход получит московский бюджет. Если мы снизим налог на доходы у менее богатого населения, то потеряют в первую очередь все остальные регионы, а Москва потеряет мало», — пояснил министр. По его словам, таким образом осуществится перераспределение между регионами, которого не хотелось бы видеть.