Песков отреагировал на идею освободить от НДФЛ россиян с низкой зарплатой

Песков отреагировал на идею освободить от НДФЛ россиян с низкой зарплатой

У Кремля нет конкретной позиции по поводу освобождения россиян с низкими зарплатами от уплаты НДФЛ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, вопросы по этому предложению необходимо направлять в правительство, и прежде всего в Министерство финансов, где такие идеи должны «проходить обкатку».

Ранее в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщили «Известиям», что власти могут обсудить вопрос освобождения от НДФЛ россиян, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума.

Речь идет о гражданах, которые зарабатывают менее 13,8 тыс. руб. в среднем по стране. По данным Росстата, в 2017 году число таких россиян составляло около 11 млн человек (15,2% по стране).​