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Политика ,  
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Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Пострадавшим в результате стихийных бедствий и терактов налог разрешили не платить
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.

Платить налог больше не будут пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Послабление распространяется и на семьи пострадавших.

Кроме того, от НДФЛ освобождаются доходы россиян, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, если оплата производилась в пределах сумм, полученных ими для аренды из госбюджета.

Накануне стало известно, что от НДФЛ освободили также студентов и аспирантов, получающих материальную помощь в размере не более 4 тыс. руб. в год. Речь идет о деньгах, которые выплачивают вузы или колледжи.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что кабмин не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. В прошлом году, отвечая на предложение ввести прогрессивный подоходный налог, он заявил, что такая инициатива сильно ударит по среднему классу и никаких предварительных решений на этот счет не существует.
 

Авторы: Гаяна Демурина, Артем Филипенок
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