СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами

Власти России могут обсудить возможность освободить граждан с низкой заработной платой от подоходного налога. Об этом сообщили «Известиям» в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

От НДФЛ могут освободить россиян, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума. Речь идет о заработной плате менее 13 тыс. руб. в среднем по стране. Отмечается, что согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. По последним данным Росстата, в 2017 году число россиян, зарабатывающих менее 13,8 тыс. руб., составляло около 11 млн человек (15,2% по стране).

В феврале президент Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ участников программ «Земской учитель» и «Земской доктор». По его словам, раньше «Земскому доктору» предоставлялись средства из Федерального фонда медицинского страхования, при этом из выплат по программе не вычитался НДФЛ. Теперь подоходный налог необходимо выплачивать, потому что финансирование предоставляется из бюджета.

«Зачем мы это делаем? Люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять [средств] на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога», — отмечал Путин. Также президент поддержал идею освобождения молодых семей от уплаты НДФЛ при продаже единственного жилья.