СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,87 63,60 EUR Нал. 73,26 71,78 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 194,60 +0,30 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $146 (+21,51%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
Chevron $146 (+21,51%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Убьют ли приложения для денежных переводов банковскую сферу Pro, 08:29 Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае Общество, 08:25 Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми Общество, 08:12 Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота Политика, 08:08 Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Финансы, 08:00 В Совфеде назвали условие выплаты долга Совету Европы Политика, 07:46 СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами Общество, 07:37 Минобороны показало снимки из повседневной жизни советских военачальников Общество, 07:26 Скрытые фигуры: как заработать на гигантах цифровой экономики Quote, 07:01 UC Rusal поможет американской компании построить завод в США Бизнес, 07:00 В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви Общество, 06:31 Трамп собрал $40 млн на свое переизбрание Политика, 06:16 Эксперт допустил рост числа безработных в 2 раза из-за пенсионной реформы Экономика, 06:00 Полиция нашла второго из девяти сбежавших из изолятора в Туве Общество, 05:49
Общество ,  
0 
СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами

Власти России могут обсудить возможность освободить граждан с низкой заработной платой от подоходного налога. Об этом сообщили «Известиям» в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

От НДФЛ могут освободить россиян, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума. Речь идет о заработной плате менее 13 тыс. руб. в среднем по стране. Отмечается, что согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. По последним данным Росстата, в 2017 году число россиян, зарабатывающих менее 13,8 тыс. руб., составляло около 11 млн человек (15,2% по стране).

В феврале президент Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ участников программ «Земской учитель» и «Земской доктор». По его словам, раньше «Земскому доктору» предоставлялись средства из Федерального фонда медицинского страхования, при этом из выплат по программе не вычитался НДФЛ. Теперь подоходный налог необходимо выплачивать, потому что финансирование предоставляется из бюджета.

«Зачем мы это делаем? Люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять [средств] на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога», — отмечал Путин. Также президент поддержал идею освобождения молодых семей от уплаты НДФЛ при продаже единственного жилья.

Теги: НДФЛ, Россияне, Зарплаты
Материалы по теме
Путин поручил освободить от НДФЛ земских учителей и докторов
Общество
Путин поддержал идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже квартир
Экономика
Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для пожилых
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter