Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Тот факт, что эта страница принадлежит именно Дмитрию Чернышову, РБК подтвердили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Чернышов указал, что уходит в отставку по собственному желанию, и отметил, что заявление с такой просьбой подал еще 12 декабря. Свое решение Чернышов объяснил тем, что был назначен на срок полномочий экс-губернатора области Сергея Левченко, и потому считает, что должен уйти вместе с ним.

Запись в facebook пользователя Дмитрий Чернышов

В день, когда, по словам Чернышова, он написал заявление, Сергей Левченко уже подал заявление об отставке. На следующий день Левченко сообщил, что уходит с должности потому, что так «будет лучше» для жителей региона. Губернатор-коммунист управлял областью с 2015 года, срок его полномочий должен был закончиться в 2020 году.

Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области президент России Владимир Путин назначил Игоря Кобзева, который ранее занимал пост замглавы МЧС.