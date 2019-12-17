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Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Тот факт, что эта страница принадлежит именно Дмитрию Чернышову, РБК подтвердили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Чернышов указал, что уходит в отставку по собственному желанию, и отметил, что заявление с такой просьбой подал еще 12 декабря. Свое решение Чернышов объяснил тем, что был назначен на срок полномочий экс-губернатора области Сергея Левченко, и потому считает, что должен уйти вместе с ним.

Запись в facebook пользователя Дмитрий Чернышов

В день, когда, по словам Чернышова, он написал заявление, Сергей Левченко уже подал заявление об отставке. На следующий день Левченко сообщил, что уходит с должности потому, что так «будет лучше» для жителей региона. Губернатор-коммунист управлял областью с 2015 года, срок его полномочий должен был закончиться в 2020 году.

Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области президент России Владимир Путин назначил Игоря Кобзева, который ранее занимал пост замглавы МЧС.

Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области
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В 2019 году работу Левченко критиковали из-за действий по ликвидации паводка в Иркутской области. Из-за сильных дождей около 100 населенных пунктов затопило, 25 человек погибли, еще 38 тыс. пострадали. В конце сентября источники РБК сообщали, что из-за проблем с ликвидацией последствий паводков в Кремле планируют его отставку.

14 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неспособность команды Левченко справиться с паводком в регионе причиной его отставки. «Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми», — сказала она.

Теги: Иркутск, губернатор, замгубернатора, новости РБК
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