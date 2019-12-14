Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Левченко

Матвиенко заявила, что особый отпечаток на уход Левченко наложил и тот факт, что президент страны Владимир Путин дважды приезжал в места бедствий в регионе, после чего давал поручения и выделял средства. «Но дальше цепочка прерывалась, и очень много людей абсолютно справедливо высказывали свое недовольство — приближается зима, а их жилищные проблемы не решены», — заявила она.
Говоря о назначении Игоря Кобзева на должность врио главы Иркутской области, Матвиенко сказала, что руководство страны сделало правильный выбор. По ее словам, он приехал в регион и уже на второй день поехал в пострадавший от паводка район. «Человек с большим опытом и понимаем, как решать эти вопросы, и главное с большим желанием работать. Я думаю, что он справится и сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия этого тяжелейшего паводка и помочь людям», — заключила спикер.
Сергей Левченко написал заявление об отставке 12 декабря. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Игорь Кобзев, замглавы МЧС и главный инспектор по пожарному надзору.
Левченко, комментируя свой уход, заявил, что в последнее время он подвергся критике со стороны журналистов. Он отметил, что успел привыкнуть к ней, однако не может допустить подобного в отношении людей, которые «сделали и делают многое для региона». Решение уйти в отставку он объяснил тем, что так «будет лучше для жителей».
Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялся уровень воды. В зоне затопления оказалось почти сто населенных пунктов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 млрд руб. МЧС сообщало о 25 погибших. Сильнее всего от паводка пострадал город Тулун.