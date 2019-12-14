Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Левченко

По мнению спикера Совфеда, его команда не справилась с возникшими в регионе стихийными бедствиями. «Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми», — указала Матвиенко

Сергей Левченко (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя уход Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, заявила, что причиной его отставки стал тот факт, что чиновник не справился с паводковой ситуацией в регионе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка собственной работы и его подчиненных», — сказала она.

По мнению спикера Совфеда, дееспособность и профессионализм любой региональной команды проверяется в рамках чрезвычайных ситуаций. Однако в данном случае, как указала Матвиенко, «команда не справилась».

«Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми и с каждым конкретным человеком», — добавила она.