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Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Левченко
По мнению спикера Совфеда, его команда не справилась с возникшими в регионе стихийными бедствиями. «Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми», — указала Матвиенко
Сергей Левченко (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя уход Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, заявила, что причиной его отставки стал тот факт, что чиновник не справился с паводковой ситуацией в регионе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка собственной работы и его подчиненных», — сказала она.

По мнению спикера Совфеда, дееспособность и профессионализм любой региональной команды проверяется в рамках чрезвычайных ситуаций. Однако в данном случае, как указала Матвиенко, «команда не справилась».

«Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми и с каждым конкретным человеком», — добавила она.

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Матвиенко заявила, что особый отпечаток на уход Левченко наложил и тот факт, что президент страны Владимир Путин дважды приезжал в места бедствий в регионе, после чего давал поручения и выделял средства. «Но дальше цепочка прерывалась, и очень много людей абсолютно справедливо высказывали свое недовольство — приближается зима, а их жилищные проблемы не решены», — заявила она.

Говоря о назначении Игоря Кобзева на должность врио главы Иркутской области, Матвиенко сказала, что руководство страны сделало правильный выбор. По ее словам, он приехал в регион и уже на второй день поехал в пострадавший от паводка район. «Человек с большим опытом и понимаем, как решать эти вопросы, и главное с большим желанием работать. Я думаю, что он справится и сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия этого тяжелейшего паводка и помочь людям», — заключила спикер.

Сергей Левченко написал заявление об отставке 12 декабря. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Игорь Кобзев, замглавы МЧС и главный инспектор по пожарному надзору.

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Левченко, комментируя свой уход, заявил, что в последнее время он подвергся критике со стороны журналистов. Он отметил, что успел привыкнуть к ней, однако не может допустить подобного в отношении людей, которые «сделали и делают многое для региона». Решение уйти в отставку он объяснил тем, что так «будет лучше для жителей».

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялся уровень воды. В зоне затопления оказалось почти сто населенных пунктов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 млрд руб. МЧС сообщало о 25 погибших. Сильнее всего от паводка пострадал город Тулун.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Валентина Матвиенко, губернатор, Иркутская область, Сергей Левченко
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