Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

Ушедший с поста губернатора Иркутской области Сергей Левченко объяснил свое решение об отставке тем, что для жителей так будет лучше. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — говорится в сообщении.

Левченко отметил, что в последнее время со стороны СМИ «слишком много грязи льется» в адрес него и его коллег. «Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона», — пояснил экс-губернатор.

Политик выразил благодарность мэрам региона и заявил, что работал с ними, несмотря на партийную принадлежность. «К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня», — добавил он.