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Российский фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист американской кинопремии «Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.

Картина будет представлена в категории «Международный художественный фильм», которая ранее называлась «Лучший фильм на иностранном языке».

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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов в девяти категориях. В частности, касающихся короткометражных и документальных лент, музыки, визуальных эффектов, анимационных фильмов, а также макияжа и причесок. Номинантов в основных категориях пока не раскрыли.

Голосование пройдет со 2 по 7 января, а вручение премии состоится 13 января в Голливуде.

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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» на «Оскар» в конце сентября. Картина также попала в предварительный список претендентов на «Золотой глобус», однако в итоге не стала номинантом на премию.

Фильм посвящен истории двух девушек, которые в 1945 году вернулись с фронта в послевоенный Ленинград. Премьера ленты прошла 20 июня 2019 года. На Каннском кинофестивале она завоевала приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, а также награду за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд».

Теги: «Оскар», российские фильмы
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