Российский фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова попал в шорт-лист американской кинопремии «Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.

Картина будет представлена в категории «Международный художественный фильм», которая ранее называлась «Лучший фильм на иностранном языке».

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов в девяти категориях. В частности, касающихся короткометражных и документальных лент, музыки, визуальных эффектов, анимационных фильмов, а также макияжа и причесок. Номинантов в основных категориях пока не раскрыли.

Голосование пройдет со 2 по 7 января, а вручение премии состоится 13 января в Голливуде.