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Роднянский назвал преимущества выдвинутого на «Оскар» фильма «Дылда»

Продюсер фильма «Дылда» Александр Роднянский в разговоре с РБК перечислил четыре преимущества фильма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», выдвинутого на премию «Оскар».

По его словам, оскаровский комитет в любой стране ориентируется «прежде всего на ряд объективных критериев, позволяющих определить шансы попадания в лонг-лист Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

По его словам, у фильма есть все шансы выиграть «Оскар», так как он получил международное признание: был удостоен двух наград Каннского кинофестиваля — приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и приза FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы).

Еще одним преимуществом фильма, по словам продюсера, является «очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма» (фестивали в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке), а также высокие оценки международной прессы и кинокритиков.

Роднянский также добавил, что «Дылда» — единственный из претендовавших на выдвижение на «Оскар» от России фильм, который выйдет в американский прокат. Картину выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года.

Ранее Российский оскаровский комитет выдвинул «Дылду» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм рассказывает об истории двух девушек, которые в 1945 году вернулись в послевоенный Ленинград. Его премьера прошла в России 20 июня 2019 года.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в кинотеатрах России и СНГ фильм посмотрели 92,3 тыс. зрителей, в том числе 33,5 тыс. — в Москве. Общий кассовый сбор фильма составил 28,04 млн руб., или $438 тыс.

Теги: «Оскар», фильмы
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