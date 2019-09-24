Роднянский назвал преимущества выдвинутого на «Оскар» фильма «Дылда»

Продюсер фильма «Дылда» Александр Роднянский в разговоре с РБК перечислил четыре преимущества фильма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», выдвинутого на премию «Оскар».

По его словам, оскаровский комитет в любой стране ориентируется «прежде всего на ряд объективных критериев, позволяющих определить шансы попадания в лонг-лист Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

По его словам, у фильма есть все шансы выиграть «Оскар», так как он получил международное признание: был удостоен двух наград Каннского кинофестиваля — приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и приза FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы).

Еще одним преимуществом фильма, по словам продюсера, является «очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма» (фестивали в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке), а также высокие оценки международной прессы и кинокритиков.

Роднянский также добавил, что «Дылда» — единственный из претендовавших на выдвижение на «Оскар» от России фильм, который выйдет в американский прокат. Картину выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года.