Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF). Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Картина была удостоена награды в номинации среди полнометражных лент.

В мае фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Кроме того, картину отметили премией международной федерации кинопрессы. В 2017 году режиссера наградили этой же премией за картину «Теснота».

«Дылда» — фильм, повествующий о жизни двух девушек, служивших на фронте во время Великой Отечественной войны. В 1945 году они возвращаются домой в послевоенный Ленинград и пытаются наладить мирную жизнь, справляясь с разрухой и опустошением вокруг и внутри себя.

Роли в фильме исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.