Победители премии «Оскар»-2019. Фоторепортаж

Лучший фильм — «Зеленая книга»

«Зеленая книга» Питера Фарелли (на фото в центре) — троекратный лауреат «Золотого глобуса» и лучший фильм по версии Гильдии продюсеров США. Это история, имеющая реальные прототипы, о турне чернокожего и одного из самых популярных артистов Америки пианиста Дона Ширли (Махершалла Али) и его водителя Тони Валлелонга известного друзьям как Тони-Болтун (Вигго Мортенсен). Название фильма отсылает нас к названию справочника «Зеленая книга негра-автомобилиста», который издавался в США между 1936 и 1966 годами. Он должен был помочь чернокожим путешественникам найти отели и заправки, которыми они могли воспользоваться в годы расовой сегрегации