Победители премии «Оскар»-2019. Фоторепортаж

«Зеленая книга» Питера Фарелли (на фото в центре) — троекратный лауреат «Золотого глобуса» и лучший фильм по версии Гильдии продюсеров США. Это история, имеющая реальные прототипы, о турне чернокожего и одного из самых популярных артистов Америки пианиста Дона Ширли (Махершалла Али) и его водителя Тони Валлелонга известного друзьям как Тони-Болтун (Вигго Мортенсен). Название фильма отсылает нас к названию справочника «Зеленая книга негра-автомобилиста», который издавался в США между 1936 и 1966 годами. Он должен был помочь чернокожим путешественникам найти отели и заправки, которыми они могли воспользоваться в годы расовой сегрегации
Рами Малек получил награду за роль музыканта Фреди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Это была его первая номинация на «Оскар»
Колман получила свой первый «Оскар» за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка». Ее благодарственная речь стала самым милым и интересным событием церемонии
Сыгравшей в «Зеленой книге» Махершала Али стал вторым в истории актером-афроамериканцем (после Дензела Вашингтона), получившим вторую премию «Оскар». Кроме того, для Али это была лишь вторая номинация
Куарон получил три статуэтки из четырех за свой фильм «Рома». Раньше такое удавалось только Уоррену Битти (дважды — в 1979-м и 1982-м) и братьям Коэнам, получившим четыре номинации за «Старикам тут не место»
Питер Фарелли (в центре), Ник Валлелонга (справа) и Брайан Хэйес Карри получили награду за «Зеленую книгу». С идеей кинофильма о невыдуманной дружбе в пору расовой нетерпимости к продюсерам когда-то пришел Ник Валлелонга — сын Тони Валлелонги, главного героя картины, сыгранного Вигго Мортенсеном
Награду получили режиссер Спайк Ли (на фото в центре), продюсеры Чарли Вачтел и Дэвид Рабиновиц, режиссер Кевин Уиллмотт
Картину о первом человеке, который без помощи поднялся на вертикальную 3000-футовую гору «Эль-Капитан», сняли режиссер Элизабет Чай Васархели (на фото слева), Джимми Чин (второй слева), продюсеры Эван Хейс и Шеннон Дилл
Команда мультфильма (слева направо): Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман и Фил Лорд.
«Человек-паук» стал первым за долгие годы анимационным фильмом не студии Disney, выигравшим в категории
Продюсер мультфильма об ожившем пельмешке Бекки Нейман (слева) и художник Доми Ши
Фильм режиссера Райхи Зехтабчи (слева) и продюсера Мелиссы Бертон (справа) о борьбе за менструальное равенство
Режиссер Гай Наттив и актриса Джейми Рэй Ньюман получили приз за фильм «Кожа» — о рассовой дискриминации и войне уличных банд
Бичлер и Карт получили награду за работу над фильмом «Черная пантера», при этом Бичлер стала первой афроамериканкой, когда-либо номинированной Академией в этой категории
Для Оттмана номинация на «Оскар» за «Богемскую рапсодию» стала первой
Академия высоко оценила работу гримеров Грега Каннома, Кейт Биско (в центре) и Патришии Дехани в байопике о Дике Чейни
Рут Картер (на фото с Мелиссой МакКарти) была номинирована в третий раз и впервые получила «Оскар» за фильм «Черная пантера»
За фильм «Богемская рапсодия». Всего у картины было шесть номинаций
Вторую главную звуковую премию тоже получила «Богемская рапсодия»
«Человек на Луне», фильм о Ниле Армтронге оскароносного Дэмьена Шазелла, получил приз в своей единственной номинации
Горансон получил свою первую награду за музыку к фильму «Черная пантера»
Леди Гага получила свою первую статуэтку «Оскар» за саундтрек к фильму «Звезда родилась», в котором исполнила главную роль. Вместе с ней на сцену поднялись ее соавторы Марк Ронсон (слева) и Энтони Россомандо