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Победители премии «Оскар»-2019. Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе завершилась очередная ежегодная церемония вручения кинонаграды «Оскар». Лучшим фильмом стала картина Питера Фаррели «Зеленая книга», а настоящим триумфатором церемонии — Альфонсо Куарон, поднимавшийся на сцену трижды. Победители премии — в фоторепортаже РБК
Лучший фильм — «Зеленая книга»
Фото: Chris Pizzello / AP

«Зеленая книга» Питера Фарелли (на фото в центре) — троекратный лауреат «Золотого глобуса» и лучший фильм по версии Гильдии продюсеров США. Это история, имеющая реальные прототипы, о турне чернокожего и одного из самых популярных артистов Америки пианиста Дона Ширли (Махершалла Али) и его водителя Тони Валлелонга известного друзьям как Тони-Болтун (Вигго Мортенсен). Название фильма отсылает нас к названию справочника «Зеленая книга негра-автомобилиста», который издавался в США между 1936 и 1966 годами. Он должен был помочь чернокожим путешественникам найти отели и заправки, которыми они могли воспользоваться в годы расовой сегрегации

Лучший актер — Рами Малек
Фото: Chris Pizzello / AP

Рами Малек получил награду за роль музыканта Фреди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Это была его первая номинация на «Оскар»

Лучшая актриса — Оливия Колман
Фото: Chris Pizzello / AP

Колман получила свой первый «Оскар» за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка». Ее благодарственная речь стала самым милым и интересным событием церемонии

Лучший актер второго плана — ​Махершала Али
Фото: Chris Pizzello / AP

Сыгравшей в «Зеленой книге» ​Махершала Али стал вторым в истории актером-афроамериканцем (после Дензела Вашингтона), получившим вторую премию «Оскар». Кроме того, для Али это была лишь вторая номинация

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг
Фото: Mike Segar / Reuters
Награда за роль в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить» о полицейском беспределе и расизме, где Кинг исполнила роль женщины, вызволяющего своего молодого зятя из тюрьмы
Лучший оператор, лучший режиссер и лучший фильм на иностранном языке — Альфонсо Куарон
Фото: Mike Blake / Reuters

Куарон получил три статуэтки из четырех за свой фильм «Рома». Раньше такое удавалось только Уоррену Битти (дважды — в 1979-м и 1982-м) и братьям Коэнам, получившим четыре номинации за «Старикам тут не место»

Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»
Фото: Chris Pizzello / AP

Питер Фарелли (в центре), Ник Валлелонга (справа) и ​Брайан Хэйес Карри получили награду за «Зеленую книгу». С идеей кинофильма о невыдуманной дружбе в пору расовой нетерпимости к продюсерам когда-то пришел Ник Валлелонга — сын Тони Валлелонги, главного героя картины, сыгранного Вигго Мортенсеном​

Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»
Фото: Chris Pizzello / AP

Награду получили режиссер Спайк Ли (на фото в центре), продюсеры Чарли Вачтел и Дэвид Рабиновиц, режиссер Кевин Уиллмотт

Лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку»
Фото: Mike Segar / Reuters

Картину о первом человеке, который без помощи поднялся на вертикальную 3000-футовую гору «Эль-Капитан», сняли режиссер Элизабет Чай Васархели (на фото слева), Джимми Чин (второй слева), продюсеры Эван Хейс и Шеннон Дилл

Лучший анимационный фильм — ​«Человек-паук: Через вселенные»
Фото: Jordan Strauss / AP

Команда мультфильма (слева направо): Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман и Фил Лорд.

«Человек-паук» стал первым за долгие годы анимационным фильмом не студии Disney, выигравшим в категории

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Бао»
Фото: Chris Pizzello / AP

Продюсер мультфильма об ожившем пельмешке Бекки Нейман (слева) и художник Доми Ши

Лучший короткометражный документальный фильм - «Точка. Конец предложения»
Фото: Mike Blake / Reuters

Фильм режиссера Райхи Зехтабчи (слева) и продюсера Мелиссы Бертон (справа) о борьбе за менструальное равенство

Лучший короткометражный игровой фильм — «Кожа»
Фото: Jordan Strauss / AP

Режиссер ​​Гай Наттив и актриса Джейми Рэй Ньюман получили приз за фильм «Кожа» — о рассовой дискриминации и войне уличных банд​

Лучший художник-постановщик — Ханна Бичлер и Джей Карт
Фото: Chris Pizzello / AP

Бичлер и Карт получили награду за работу над фильмом «Черная пантера», при этом Бичлер стала первой афроамериканкой, когда-либо номинированной Академией в этой категории

Лучший монтаж — Джон Оттман
Фото: Mike Blake / Reuters

Для Оттмана номинация на «Оскар» за «Богемскую рапсодию» стала первой

Лучший грим — «Власть»
Фото: Chris Pizzello / AP

Академия высоко оценила работу гримеров Грега Каннома, Кейт Биско (в центре) и Патришии Дехани в байопике о Дике Чейни​

Лучший костюм — Рут Картер
Фото: Mike Blake / Reuters

Рут Картер (на фото с Мелиссой МакКарти) была номинирована в третий раз и впервые получила «Оскар» за фильм «Черная пантера»

Лучший монтаж звука — Нина Хартстоун и Джон Ворхерст
Фото: Chris Pizzello / AP

За фильм «Богемская рапсодия». Всего у картины было шесть номинаций

Лучшее сведение звука — Поль Месси, Тим Каваджин и Джон Казани
Фото: Jordan Strauss / AP

Вторую главную звуковую премию тоже получила «Богемская рапсодия»

Лучшие визуальные эффекты — Пол Ламберт, Йен Хантер, Тристиан Майлз, Джей Ди Шволм
Фото: Chris Pizzello / AP

«Человек на Луне», фильм о Ниле Армтронге оскароносного Дэмьена Шазелла, получил приз в своей единственной номинации

Лучший композитор — Людвиг Горансон
Фото: Chris Pizzello / AP

Горансон получил свою первую награду за музыку к фильму «Черная пантера»

Лучшая песня — Shallow
Фото: Chris Pizzello / AP

Леди Гага получила свою первую статуэтку «Оскар» за саундтрек к фильму «Звезда родилась», в котором исполнила главную роль. Вместе с ней на сцену поднялись ее соавторы Марк Ронсон (слева) и Энтони Россомандо

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, «Оскар»
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