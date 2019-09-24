От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

Ранее фильм Кантемира Балагова был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был удостоен двух премий

Фото: Нон-стоп Продакшн

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Владимир Меньшов.

Премьера фильма «Дылда», посвященного истории двух девушек, вернувшихся в 1945 году в послевоенный Ленинград, состоялась в России 20 июня 2019 года. В мае 2019 года фильм был показан на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы) и приз за лучшую режиссуру (в рамках программы «Особый взгляд»).

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в кинотеатрах России и СНГ «Дылду» посмотрели 92,3 тыс. зрителей, в том числе 33,5 тыс. — в Москве. Общий кассовый сбор фильма составил 28,04 млн руб., или $438 тыс.

В 2018 году от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигался фильм Константина Хабенского «Собибор», однако экспертами Американской киноакадемии на премию он номинирован не был.

Российские и советские фильмы трижды становились лауреатами в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»: в 1968 году награду получил фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981 году — «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, в 1994 году — «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.