Шесть российских фильмов попали в число претендентов на «Золотой Глобус»

Шесть фильмов из России попали в предварительный список претендентов на премию «Золотой глобус», киноленты будут бороться в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгению Маркову.

По ее словам, речь идет о фильмах «Дылда» режиссера Кантимира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова и «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо. Как сообщила Маркова, в лонг-лист номинантов на «Золотой глобус» вошли 93 картины на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист этой категории объявят 9 декабря, как правило, в него входят четыре-пять кинолент.

Кинопремию «Золотой глобус» часто называют репетицией «Оскара». В 2019 году российские фильмы не вошли в основной список премии. Тогда лучшим драматическим фильмом стала «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина «Рим» (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.