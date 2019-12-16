Политика , 16 дек, 16:12
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Путин и Меркель обсудили вопросы реализации «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель перспективы транзита российского газа через Украину в 2020 году и реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин и Меркель также позитивно оценили саммит «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии. Как сказано в сообщении, стороны отметили необходимость возобновления мирного диалога, чтобы предотвратить обострения положения в стране.
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