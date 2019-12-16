Суд в Петербурге отказался выпустить экс-доцента Соколова из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда города об аресте историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Экс-доцента СПбГУ задержали 9 ноября на набережной Мойки при попытке утопить в реке женские руки. После обыска в квартире Соколова нашли другие части тела Ещенко, с которой он состоял в отношениях, окровавленную пилу и металлический обрез. По факту произошедшего СК завел дело об убийстве, 11 ноября суд арестовал Соколова до 8 января.

Сначала историк содержался в изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге, однако в начале декабря его поместили в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». 5 декабря адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что экс-доцента направили на психиатрическую экспертизу. По словам защитника, как ожидается, экспертиза продлится до начала января.