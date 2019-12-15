В Кремле сообщили о непринадлежности Зеленского к «партии войны»

Президент Украины Владимир Зеленский не относится к «партии войны» на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

«Зеленский не относится к партии войны», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «партию войны» олицетворял предыдущий президент Украины Петр Порошенко, «из-за которого текла кровь украинцев».

В январе текущего года, перед президентскими выборами на Украине, Песков отмечал, что решение конфликта в Донбассе зависит от успеха на выборах «партии войны». Он отмечал, что, если в Киеве у власти будет «партия войны», шансов на решение конфликта в Донбассе не будет. В случае успеха «партии мира и дипломатии» конфликт на востоке страны может завершиться, отмечал он.

9 декабря в Париже прошла встреча в «нормандском формате» с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Стороны подписали итоговое коммюнике, в котором договорились о полном прекращении огня в Донбассе и обмене заключенными до конца текущего года. Кроме того, в Париже состоялась первая встреча российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Зеленским. Позднее Песков сообщил, что Россия и Украина «начали разговаривать», но пока «далеки от согласия».