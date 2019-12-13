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Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы». Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

Украинский лидер напомнил, что Киев утвердил пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса. «Стена — это не план «Б», лично для меня — это план последний буквы», — отметил Зеленский. По словам президента, он не хотел бы, чтобы этот вариант применили.

Политика
Помощник Зеленского допустил строительство стены на границе с Донбассом

Ранее, 5 декабря, о планах строительства стены на границе с Донбассом сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что это будет сделано в том случае, если Украина не сможет договориться с Россией о прекращении огня и обмене пленными на «нормандской встрече» в Париже 9 декабря.

3 декабря офис президента Украины сообщил об утверждении пяти вариантов реинтергации Донбасса. Их содержание не раскрыли.

Саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали коммюнике, в котором договорились о прекращении огня в Донбассе и обмене заключенными до 2020 года.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, конфликт
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