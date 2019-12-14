Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Текст документа пока не обнародован. Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, изменения в Конституцию относительно децентрализации власти соответствуют минским соглашениям.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Документ зарегистрирован в парламенте страны 13 декабря, но его текст пока не опубликован.

В карточке законопроекта говорится, что он определен президентом как неотложный. Документ получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

Как заявил глава МИД страны Вадим Пристайко, изменения в Конституцию по децентрализации соответствуют минским соглашениям. «В минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

В октябре первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что изменения в Конституцию в части реформирования местного самоуправления (децентрализации) будут приняты «интенсивно» — в декабре или январе.

Реформа местного самоуправления на Украине началась при предыдущем президенте Петре Порошенко, но не была завершена. В 2015 году Верховная рада одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации. Они предлагали, в частности, передать значительные функции, в том числе финансовые, от национального и регионального уровня властей на местный. Кроме того, в Конституцию внесли упоминание об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.