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Политика ,  
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Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции и поставки газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Они обсудили интеграцию двух государств, сообщается на сайте российского правительства.

Разговор состоялся по инициативе Белоруссии. В кабмине рассказали, что Медведев и Румас обсудили практические аспекты взаимодействия Москвы и Минска по интеграции, а также в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили «некоторые вопросы энергодиалога», говорится в сообщении.

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В пресс-службе белорусского совета министров уточнили, что Медведев и Румас затронули вопросы по поставкам газа и нефти на 2020 год.

Помимо этого стороны обсудили график контактов по линии правительств, а также ход выполнения поручений президентов России и Белоруссии, которые они дали во время переговоров в Сочи 7 декабря. Премьер-министры также договорились созвониться на следующей неделе после встречи рабочей группы, которая будет заниматься разработкой предложений по интеграции.

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В середине ноября Медведев и Румас провели встречу в подмосковной резиденции российского премьера в Горках. Они обсуждали «дорожные карты» по углублению интеграции, в частности экономической.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, где также затрагивались вопросы интеграции. По словам главы российского Минэкономразвития Максима Орешкина, стороны достигли прогресса по некоторым темам. В Кремле отмечали, что лидеры также должны были обсудить крупные инвестиционные проекты и вопросы по газу.

Теги: Дмитрий Медведев, Белоруссия, интеграция
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