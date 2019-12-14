Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции и поставки газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Они обсудили интеграцию двух государств, сообщается на сайте российского правительства.

Разговор состоялся по инициативе Белоруссии. В кабмине рассказали, что Медведев и Румас обсудили практические аспекты взаимодействия Москвы и Минска по интеграции, а также в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили «некоторые вопросы энергодиалога», говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского совета министров уточнили, что Медведев и Румас затронули вопросы по поставкам газа и нефти на 2020 год.

Помимо этого стороны обсудили график контактов по линии правительств, а также ход выполнения поручений президентов России и Белоруссии, которые они дали во время переговоров в Сочи 7 декабря. Премьер-министры также договорились созвониться на следующей неделе после встречи рабочей группы, которая будет заниматься разработкой предложений по интеграции.