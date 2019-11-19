Премьеры России и Белоруссии семь часов обсуждали карты углубления интеграции двух стран. Не удалось согласовать десять из них, споры вновь вызвали требования Минска по компенсации налогового маневра и по ценам на энергоносители

Сергей Румас и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Как прошли переговоры в Горках

Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидалось, что переговоры глав правительств завершатся к середине дня, однако в итоге премьеры и их команды продолжали дискуссии почти семь часов.

Сначала стороны коротко обсудили общие вопросы российско-белорусских отношений, а затем перешли к самой сложной части — конкретным предложениям по экономической интеграции стран. Заседание должно было стать последним и решающим заседанием исполнительного органа Союзного государства перед Госсоветом, который пройдет 8 декабря в Москве — в день 20-летия подписания Союзного договора. Планировалось, что на нем президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко торжественно утвердят итоговый план интеграции.

Углублять интеграцию в рамках Союзного государства Медведев предложил год назад, на заседании союзного Совмина в Бресте. В начале сентября премьеры утвердили проект интеграции экономик во время встречи в Москве. Программа представляет собой пакет из 31 «дорожной карты» по различным отраслям и направлениям сотрудничества — от разработки единого налогового кодекса (об этом в сентябрьском интервью РБК рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей) до формирования единой аграрной и промышленной политики. Позже они сообщили, что все свои предложения правительства должны представить президентам до 1 декабря, чтобы осталось время перед подписанием.

Однако договориться по всем пунктам сторонам перед встречей в Горках не удалось. Дипломатический источник РБК, знакомый с содержанием переговоров, за день до заседания Совмина рассказал, что все «дорожные карты» к встрече правительств согласовать не успели, но «есть надежда», что это удастся во время переговоров в Горках. Он также подтвердил, что на начало переговоров уже была завершена работа по большинству «карт». «Если не получится [согласовать все] — еще останется время [до 1 декабря]», — сказал он. Еще один собеседник РБК с российской стороны сказал, что согласовано уже около 70–80% предложений. «Что-то президентам в любом случае на стол положат», — отметил он.