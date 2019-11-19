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Переговоры Медведева с белорусским премьером продлились семь часов

Переговоры российского премьер-министра Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом продлились семь часов, передает корреспондент РБК.

Они проходили в подмосковной резиденции главы российского правительства в Горках. В первой половине дня премьеры провели закрытую короткую встречу в формате тет-а-тет, после чего общение продолжилось в формате заседания союзного совмина.

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«Планировали в течение двух часов, но получилось чуть-чуть дольше, что неудивительно, потому что это чувствительный набор тем», — сообщил Медведев на пресс-конференции по итогам.

Перед началом заседания Совета министров союзного государства Румас заявил, что «тумана» в отношениях России и Белоруссии нет.

Ранее пресс-служба правительства России сообщала, что стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество и ход подготовки карт по интеграции. На прошлой неделе Румас говорил, что Минск готов подписать дорожные карты только при соблюдении интересов белорусской стороны. Он отмечал, что достичь согласия в сфере нефти, газа и энергетики не удалось.

Теги: Дмитрий Медведев, Белоруссия, переговоры
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