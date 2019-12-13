На «Адмирале Кузнецове» завершились поисково-спасательные работы

На крейсере «Адмирал Советского Союза Кузнецов» завершены поисково-спасательные работы, сообщила РБК пресс-служба Северного флота.

Очаг задымления был ликвидирован, на корабле ведутся работы по осушению внутренних помещений аварийного отсека.

Северный флот также сообщил об обнаружении тела второго погибшего в результате пожара военного. Им оказался офицер службы живучести крейсера.

12 декабря на корабле произошел пожар, в ходе которого погибли двое человек. Полностью огонь, охвативший площадь 500 кв. м, удалось ликвидировать на следующий день. По данным судоремонтного центра «Звездочка», причиной возгорания стали сварочные работы в трюме.