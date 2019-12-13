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На «Адмирале Кузнецове» завершились поисково-спасательные работы

На крейсере «Адмирал Советского Союза Кузнецов» завершены поисково-спасательные работы, сообщила РБК пресс-служба Северного флота.

Очаг задымления был ликвидирован, на корабле ведутся работы по осушению внутренних помещений аварийного отсека.

Северный флот также сообщил об обнаружении тела второго погибшего в результате пожара военного. Им оказался офицер службы живучести крейсера.

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12 декабря на корабле произошел пожар, в ходе которого погибли двое человек. Полностью огонь, охвативший площадь 500 кв. м, удалось ликвидировать на следующий день. По данным судоремонтного центра «Звездочка», причиной возгорания стали сварочные работы в трюме.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах (ст. 216 УК).

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.

Теги: «Адмирал Кузнецов», крейсер, пожар, новости РБК
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