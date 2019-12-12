После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

В результате пожара, по последним данным, один человек погиб, пострадали 12, еще двоих ищут

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело заведено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В сообщении уточняется, что крейсер находился на плановом ремонте на предприятии Объединенной судостроительной корпорации, куда был передан в апреле 2018 года.

Возгорание, по предварительным данным следствия, произошло при проведении регламентных сварочных работ. Количество пострадавших в настоящее время уточняется, добавили в СК.

По последним данным, которые приводила пресс-служба Северного флота, в результате пожара пострадали десять военных. Угрозы их жизни нет. ТАСС со ссылкой на собеседника в Центре медицины катастроф Мурманской области сообщал о 12 пострадавших. Позднее стало известно о том, что один из пропавших без вести после пожара был найден погибшим, еще двоих ищут.