Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове» с квадрокоптера

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Кадры были сделаны с помощью квадрокоптера.

На них видно, что от крейсера поднимается дым, а на суше рядом с кораблем стоят машины экстренных служб.

«Адмирал Кузнецов» находится в Североморске на ремонте. Пожар на нем произошел утром 12 декабря. Причиной стали сварочные работы в трюме, заявляли в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Звездочка».

По данным Северного флота, в результате погиб один военнослужащий и еще десять пострадали. «РИА Новости» и ТАСС сообщали,что число пострадавших достигло 12 человек. В пресс-службе флота отмечали, что ведут поиски одного пропавшего без вести офицера службы живучести корабля.