Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак. Мальчик скончался от осложнений, не связанных с основным заболеванием, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

В сообщении ведомства говорится, что ребенок проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки и был госпитализирован в детскую клиническую больницу св. Владимира, где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов. «К сожалению, из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, мальчик скончался 13 декабря», — отмечается в сообщении.

Второго брата-близнеца эвакуировали в Москву из Южно-Сахалинска 3 декабря и сейчас готовят к операции по пересадке почки, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ноябре Каабак сообщал, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой по поводу лечения мальчика с Сахалина. Позднее он говорил, что будет добиваться того, чтобы провести операцию в начале декабря, а не в январе. 5 декабря директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина говорила, что близнецы готовятся к операции.