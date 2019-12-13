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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак. Мальчик скончался от осложнений, не связанных с основным заболеванием, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

В сообщении ведомства говорится, что ребенок проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки и был госпитализирован в детскую клиническую больницу св. Владимира, где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов. «К сожалению, из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, мальчик скончался 13 декабря», — отмечается в сообщении.

Второго брата-близнеца эвакуировали в Москву из Южно-Сахалинска 3 декабря и сейчас готовят к операции по пересадке почки, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ноябре Каабак сообщал, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой по поводу лечения мальчика с Сахалина. Позднее он говорил, что будет добиваться того, чтобы провести операцию в начале декабря, а не в январе. 5 декабря директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина говорила, что близнецы готовятся к операции.

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В ноябре Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, которые работали в НМИЦЗД на четверть ставки, отказали в оформлении на полную ставку.
По словам Каабака, причиной увольнения стали претензии родителей пациентов к использованию препарата алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему.

26 ноября Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. По итогам встречи она поручила вернуть врача на работу. На следующий день директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко сообщил, что Каабака примут в центр на должность руководителя группы трансплантологов.

28 ноября стало известно, что в Волгограде умерла годовалая девочка, ожидавшая операцию у Каабака. Ее выписали из НМИЦ после увольнения трансплантолога, тогда она весила 7 кг. Представитель инициативной группы родителей пациентов Каабака Марина Десятская рассказала, что родители девочки должны были привезти ребенка в Москву и ждали, пока появится ясность в ситуации с Каабаком. В Минздраве сообщили, что девочка скончалась от пневмонии.

Теги: врач, Минздрав, трансплантология
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