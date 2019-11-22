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Уволенный трансплантолог Каабак сообщил о встрече со Скворцовой

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

«Я попросился к ней на прием через сайт министерства, чтобы обсудить план лечения Кузнецова Ромы, который находится в реанимации РДКБ [Российской детской клинической больницы]. Меня пригласили для беседы на вторник, в 15 часов», — рассказал он.

Врач уточнил, что ребенок, о котором идет речь, — 11-месячный мальчик с Сахалина. Его вес — менее 6 кг, больному требуется пересадка почки.

«[Главный трансплантолог России] Сергей Владимирович [Готье] пригласил семью к себе в институт, готов провести эту операцию, но родители не готовы согласиться, пока не получат от Сергея Владимировича информацию о количестве проведенных подобных операций и их результативности», — сообщил трансплантолог.

Каабак с коллегой Надеждой Бабенко работали в НЦЗД на четверть ставки. В ноябре они принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, но им отказали в трудоустройстве. По словам Каабака, причиной увольнения стали претензии к использованию препарата алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему, что может потребоваться при трансплантации органов.

Портал Business FM называл Каабака единственным врачом в России, который проводит пересадку почки детям весом от 6 кг. «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей пациентов писал, что в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова не принимают на операции детей, весящих меньше 9 кг. Позже в Минздраве опровергли эту информацию и заявили, что в центре Шумакова успешно проводят трансплантации органов детям в возрасте от четырех месяцев с массой тела от 3,5 кг.

Теги: Минздрав, Вероника Скворцова, трансплантология, врач, увольнение, новости РБК
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