Уволенный трансплантолог Каабак сообщил о встрече со Скворцовой

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщил РБК, что его пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

«Я попросился к ней на прием через сайт министерства, чтобы обсудить план лечения Кузнецова Ромы, который находится в реанимации РДКБ [Российской детской клинической больницы]. Меня пригласили для беседы на вторник, в 15 часов», — рассказал он.

Врач уточнил, что ребенок, о котором идет речь, — 11-месячный мальчик с Сахалина. Его вес — менее 6 кг, больному требуется пересадка почки.

«[Главный трансплантолог России] Сергей Владимирович [Готье] пригласил семью к себе в институт, готов провести эту операцию, но родители не готовы согласиться, пока не получат от Сергея Владимировича информацию о количестве проведенных подобных операций и их результативности», — сообщил трансплантолог.

Каабак с коллегой Надеждой Бабенко работали в НЦЗД на четверть ставки. В ноябре они принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, но им отказали в трудоустройстве. По словам Каабака, причиной увольнения стали претензии к использованию препарата алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему, что может потребоваться при трансплантации органов.