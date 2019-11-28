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Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Годовалая девочка из Волгограда, которую должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак, предположительно, умерла от пневмонии. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, передает ТАСС.

«По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии», — сказала Байбарина.

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября. По его словам, под наблюдением врачей девочка была с февраля 2019 года, а месяц назад, 28 октября, ей сделали прививку от гриппа. «Согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно было делать месяц спустя после этой вакцинации — то есть сегодня. Настя умерла вчера», — уточнил Каабак.

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О смерти девочки из Волгограда стало известно накануне, 27 ноября. До октября 2019 года она была Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. Девочку выписали из центра после увольнения Каабака, тогда она весила 7 кг.

Михаил Каабак — врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек детям весом от 6 кг. Вместе с коллегой Надеждой Бабенко он работал в НМИЦЗД на четверть ставки. В ноябре они принесли трудовые книжки для оформления на полную ставку, однако им было отказано в трудоустройстве. По словам Каабака, причиной увольнения стали претензии родителей пациентов к использованию препарата алемтузумаба, который ослабляет иммунную систему.

26 ноября Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, которая поручила по итогам встречи вернуть врача-трансплантолога на работу. 27 ноября директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко сообщил, что Каабак будет принят в центр на должность руководителя группы трансплантологов.

Теги: Минздрав, трансплантология, дети
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