Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Годовалая девочка из Волгограда, которую должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак, предположительно, умерла от пневмонии. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, передает ТАСС.

«По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии», — сказала Байбарина.

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября. По его словам, под наблюдением врачей девочка была с февраля 2019 года, а месяц назад, 28 октября, ей сделали прививку от гриппа. «Согласно действующему протоколу, трансплантацию нужно было делать месяц спустя после этой вакцинации — то есть сегодня. Настя умерла вчера», — уточнил Каабак.

О смерти девочки из Волгограда стало известно накануне, 27 ноября. До октября 2019 года она была Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. Девочку выписали из центра после увольнения Каабака, тогда она весила 7 кг.