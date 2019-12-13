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Общество ,  
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Суд взыскал с сотрудников ФБК более 2 млн руб. из-за акции 3 августа

Симоновский суд Москвы удовлетворил иски «Мосгортранса» и ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несогласованной акции 3 августа, сотрудникам ФБК Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

По иску «Мосгортранса» с оппозиционеров взыскали более 657 тыс. руб. Предприятие обратилось в суд из-за простоя транспорта во время несогласованного митинга.

Также с Соболь и Албурова суд взыскал более 1,561 млн руб., частично удовлетворив иск ГБУ «Автомобильные дороги». Предприятие потребовало компенсацию за выделение транспорта, повреждение элементов дорожного хозяйства и санитарную обработку территорий после мероприятия.

Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

Любовь Соболь подтвердила РБК информацию о том, что Симоновский районный суд взыскал с нее и Албурова указанные суммы. Она назвала решение суда «политически мотивированным». «Решение мы будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ, потому что это решение не находится в плоскости права, а находится в плоскости политических репрессий и является местью мне как одному из лидеров оппозиции», — добавила Соболь.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУП «Мосгортранс», в пресс-службу Симоновского районного суда и обратился за комментарием к Георгию Албурову.

Политика
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

В пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги» РБК посоветовали обратиться за комментарием в департамент жилищно-коммунального хозяйства. РБК направил запрос в пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее «Мосгортрансу» удалось отсудить у организаторов несогласованной акции 27 июля 1,21 млн руб. ГБУ «Автомобильные дороги» выиграло суд на 3,4 млн руб., ресторан «Армения» — на 241 тыс. руб., а Московский метрополитен — на 55 тыс. руб.

В конце сентября столичный главк МВД подал в суд два иска на сумму 10,2 млн руб.: по первому ответчиками являются Навальный, Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому — Албуров и Соболь.

Летом этого года в Москве прошли митинги в поддержку незарегистрированных на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов, у которых нашли большой процент брака в подписях. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа ряд предприятий подали заявления в суд на их организаторов о компенсации ущерба.

Теги: «Мосгортранс», акции протеста, новости РБК, автомобильные дороги
Материалы по теме
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
Общество
ГБУ «Автомобильные дороги» в суде взыскало более ₽3 млн с оппозиционеров
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