Суд взыскал с сотрудников ФБК более 2 млн руб. из-за акции 3 августа

Симоновский суд Москвы удовлетворил иски «Мосгортранса» и ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несогласованной акции 3 августа, сотрудникам ФБК Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

По иску «Мосгортранса» с оппозиционеров взыскали более 657 тыс. руб. Предприятие обратилось в суд из-за простоя транспорта во время несогласованного митинга.

Также с Соболь и Албурова суд взыскал более 1,561 млн руб., частично удовлетворив иск ГБУ «Автомобильные дороги». Предприятие потребовало компенсацию за выделение транспорта, повреждение элементов дорожного хозяйства и санитарную обработку территорий после мероприятия.

Любовь Соболь подтвердила РБК информацию о том, что Симоновский районный суд взыскал с нее и Албурова указанные суммы. Она назвала решение суда «политически мотивированным». «Решение мы будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ, потому что это решение не находится в плоскости права, а находится в плоскости политических репрессий и является местью мне как одному из лидеров оппозиции», — добавила Соболь.