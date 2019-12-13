Суд оштрафовал отца предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде

Нижегородский суд оштрафовал генерала в отставке Александра Пильганова, передает «Интерфакс». Ранее его сына Виктора Пильганова арестовали по подозрению в совершении ДТП, в результате которого пострадали школьники и их сопровождающие.

Как сообщили в областном главке МВД, на владельца попавшего в ДТП автомобиля составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.3 КоАП (передача управления автомобилем лицу, не имеющему при себе документов на право управления им). По словам источника агентства, штраф составил 3 тыс. руб. и его уже оплатили.

7 декабря в Нижнем Новгороде автомобиль после столкновения с другими вылетел на тротуар, где находились школьники с сопровождающими. В результате ДТП пострадали девять учеников и двое взрослых, мама одной из школьниц погибла. По факту аварии завели уголовное дело. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что автомобиль принадлежит экс-начальнику областного главка, но за рулем во время происшествия был не он. По информации местной ГИБДД, попавшего в ДТП водителя ранее уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии. После аварии он отказался пройти медосвидетельствование.

8 декабря предполагаемого виновника аварии задержали, суд арестовал его до 6 февраля 2020 года. Им оказался 43-летний Виктор Пильганов. Как сообщал Telegram-канал Mash и KozaPress, он является сыном владельца попавшего в ДТП автомобиля, бывшего замначальника областного главка МВД Александра Пильганова.