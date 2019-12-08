Погибшей из-за аварии в Нижнем Новгороде оказалась мама одной из школьниц

В результате массового ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали школьники и взрослые, погибла мать одной из учениц, сообщил мэр города Владимир Панов на своей странице во «ВКонтакте», его слова также приводятся на сайте администрации. Ранее сообщалось, что погибшей оказалась сопровождавшая детей учительница.

По информации Панова, погибла мама одной из учениц, сопровождавшая девятиклассников в театр. Мэр города выразил соболезнования ее семье и близким. Он сообщил, что в результате ДТП пострадали девять детей и две сопровождавшие их учительницы. По словам мэра, двух мальчиков прооперировали, жизни детей и взрослых сейчас ничего не угрожает.

По данным местных властей, 7 декабря в Нижнем Новгороде иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, после чего одна из них вылетела на тротуар, где находились школьники и сопровождающие. В результате аварии пострадали девять учеников и двое взрослых, еще одна женщина погибла, сообщил Панов. По его информации, одного из участников ДТП задержали. После аварии было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит бывшему начальнику областного главка, но за рулем находился во время происшествия не он. По данным Telegram-канал Mash, машиной управлял его сын. В ГИБДД региона сообщали, что водителя, попавшего в ДТП, ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде.