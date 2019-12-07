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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП со школьниками

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после ДТП, в результате которого пострадали десять школьников и их сопровождающие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство взяло расследование под свой контроль. Помимо этого также была организована проверка соблюдения законодательства. В случае если в ходе проверки будут найдены основания, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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После аварии в Нижнем Новгороде в больницу попали 10 детей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Новгорода, власти окажут семьям погибшей и пострадавших в аварии всю необходимую помощь. По данным администрации, в результате ДТП погибла мать одного из школьников.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Нижнем Новгороде 7 декабря этого года. В результате аварии одна из машин вылетела на тротуар, по которому в тот момент шли девятиклассники с сопровождавшими, направлявшиеся в театр. В результате ДТП пострадали десять школьников и двое сопровождающих, их госпитализировали. Позже в больнице умерла сопровождавшая подростков учительница.

Теги: ДТП, уголовное дело, Нижний Новгород
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