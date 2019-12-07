Попавшего в аварию в Нижнем Новгороде водителя лишали прав за пьяную езду

Попавшего в аварию в Нижнем Новгороде водителя лишали прав за пьяную езду

Водитель автомобиля Toyota, который попал в массовую аварию в Нижнем Новгороде, ранее был лишен прав за управление машиной в состоянии опьянения. Об этом «РИА Новости» сообщили в управлении ГИБДД региона. Во время аварии пострадали дети, которые шли по тротуару около места аварии.

При этом срок лишения прав уже истек, добавили там.

События, которые привели к аварии, выглядели следующим образом: водитель Toyota ехал по улице Горького в Нижнем Новгороде. Он создал помехи другим машинам, столкнулся с Aud и припаркованным автомобилем. Машины вылетели на тротуар и сбили школьников.

Сейчас следователи решают, нужно ли задерживать водителя, который стал виновником аварии, сообщили в следственном управлении СК по области. Водителю 43 года, он отказался от медицинского освидетельствования. После аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).