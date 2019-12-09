Суд арестовал наехавшего на детей нижегородца

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал Виктора Пильганова, подозреваемого по делу о ДТП в центре города, в котором пострадали шедшие в театр школьники и их сопровождающие. Об этом РБК рассказали в суде.

«Виктор Александрович Пильганов арестован на один месяц 29 суток, по 6 февраля 2020 года», — заявили РБК в суде.

7 декабря на улице Горького мужчина за рулем Toyota не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной машиной, та выехала на тротуар и зацепила группу пешеходов. Пострадали девять школьников и двое взрослых.



