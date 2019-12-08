В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками

Речь идет о 43-летнем водителе Toyota. По данным ГИБДД, мужчину ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В результате аварии, которая произошла 7 декабря, пострадали девять детей, мать одной из девочек погибла

Следователи задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали школьники. Об этом сообщает управление СК по региону.

Подозреваемый — 43-летний водитель автомобиля Toyota. Другие подробности о его личности в сообщении ведомства не приводятся.

По данным следствия, 7 декабря на улице Горького мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованной машиной, после чего та выехала на тротуар и наехала на группу пешеходов.

В результате аварии пострадали двое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Детей доставили в больницу, троим из них оказали хирургическую помощь. Врачи оценивают состояние подростков как средней степени тяжести.