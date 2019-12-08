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В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками
Речь идет о 43-летнем водителе Toyota. По данным ГИБДД, мужчину ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В результате аварии, которая произошла 7 декабря, пострадали девять детей, мать одной из девочек погибла

Следователи задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали школьники. Об этом сообщает управление СК по региону.

Подозреваемый — 43-летний водитель автомобиля Toyota. Другие подробности о его личности в сообщении ведомства не приводятся.

По данным следствия, 7 декабря на улице Горького мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованной машиной, после чего та выехала на тротуар и наехала на группу пешеходов.

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В результате аварии пострадали двое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Детей доставили в больницу, троим из них оказали хирургическую помощь. Врачи оценивают состояние подростков как средней степени тяжести.

Женщин, которые сопровождали школьников, также госпитализировали. Одна из них — мать одной из школьниц — скончалась от полученных ранений. По факту аварии завели уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), расследование под контроль взяла областная прокуратура.

Как ранее сообщили в областном управлении МВД, автомобиль Toyota, попавший в ДТП, принадлежит бывшему сотруднику полиции, но за рулем в момент происшествия находился не он. Telegram-канал Mash писал, что машиной управлял Виктор Пильганов — сын экс-заместителя начальника областного главка МВД Александра Пильганова.

По данным регионального ГИБДД, водителя Toyota ранее лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но срок наказания уже истек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Нижний Новгород, ДТП, задержание
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