В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками

Следователи задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали школьники. Об этом сообщает управление СК по региону.
Подозреваемый — 43-летний водитель автомобиля Toyota. Другие подробности о его личности в сообщении ведомства не приводятся.
По данным следствия, 7 декабря на улице Горького мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованной машиной, после чего та выехала на тротуар и наехала на группу пешеходов.
В результате аварии пострадали двое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Детей доставили в больницу, троим из них оказали хирургическую помощь. Врачи оценивают состояние подростков как средней степени тяжести.