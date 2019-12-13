Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями

Генассамблея ООН приняла резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, передают «РИА Новости» и ТАСС. Документ вносила Россия.

В нем говорится, что Генассамблея считает любые действия, которые подрывают систему договоров по контролю над вооружениями, разрушающими международные безопасность и стабильность.

ТАСС отмечает, что за принятие документа проголосовали 179 государств. Среди них оказались США. Никто не высказался против резолюции, однако Украина, Грузия и Палау воздержались от голосования.

Генассамблея одобрила российский проект резолюции в начале ноября. Тогда за него выступили 174 человека и пятеро воздержались. Документ призывает участников дискуссий о контроле и разоружении выполнять положения резолюции в полном объеме.