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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями

Генассамблея ООН приняла резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, передают «РИА Новости» и ТАСС. Документ вносила Россия.

В нем говорится, что Генассамблея считает любые действия, которые подрывают систему договоров по контролю над вооружениями, разрушающими международные безопасность и стабильность.

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ТАСС отмечает, что за принятие документа проголосовали 179 государств. Среди них оказались США. Никто не высказался против резолюции, однако Украина, Грузия и Палау воздержались от голосования.

Генассамблея одобрила российский проект резолюции в начале ноября. Тогда за него выступили 174 человека и пятеро воздержались. Документ призывает участников дискуссий о контроле и разоружении выполнять положения резолюции в полном объеме.

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В начале августа США официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который накладывал ограничения на характеристики ракет. В середине месяца Пентагон провел первые испытания запрещенной соглашением баллистической ракеты средней дальности. В декабре США организовали новые испытания.

Причиной выхода из ДРСМД Вашингтон называл нарушения соглашения со стороны России. Москва также предъявляла США претензии по соблюдению договора.

Теги: Генассамблея ООН, резолюция, контроль за оружием
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