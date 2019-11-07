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МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений (СНВ) вряд ли возможно без подключения Великобритании и Франции. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает «РИА Новости».

По словам дипломата дальнейшее обсуждение сокращения наступательных вооружений невозможно без подключения «двух других ядерных держав НАТО».

Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем. Кроме того, американский лидер допустил участие других стран в этой сделке.

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Ермаков в ответ на это заявил, что Россия не будет против новых участников сделки. «Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются», — сказал дипломат. В то же время он заметил, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».

Нынешний договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Соглашение действует только между Вашингтоном и Москвой и пока остается единственным действующим договором об ограничении вооружений.

Теги: МИД, СНВ, Великобритания, Франция
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