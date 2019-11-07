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Политика ,  
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ГА ООН одобрила резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает «РИА Новости».

За резолюцию проголосовали 174 человека. Против никто не голосовал, пятеро воздержались.

Документ под названием «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает участников подобных разговоров выполнять все положения в полном объеме. Авторы данного проекта заинтересованы в укреплении усилий системы договоров в области контроля над вооружениями. Кроме того, они попросили генсека ООН продолжать оказывать помощь в сохранении целостности таких договоров. Они также поощряют разработку государствами дополнительных мер, способствующих заключению дополнительных соглашений такого рода.

Любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают глобальную стабильность и международную безопасность, отмечается в документе Генассамблеи ООН.

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МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем. Кроме того, американский лидер допустил участие других стран в этой сделке. В МИДе России. комментируя заявление Трампа, сочли необходимым уделять внимание продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Теги: Генассамблея ООН, вооружения
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