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МИД Германии назвал неоправданной высылку немецких дипломатов из России

Германия сожалеет о решении России выслать двух немецких дипломатов и считает его неоправданным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ.

В ведомстве заявили, что этот шаг неоправдан и «посылает неправильный сигнал».

Ранее Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата. Таким образом Россия ответила на действия Германии, которая 4 декабря сообщила о высылке двух российских дипломатов. По данным немецкого МИДа, такое решение было принято, так как российские власти не оказывали должного содействия в его расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

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Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Убийство, о котором идет речь, произошло 23 августа в берлинском районе Моабит. По данным полиции, неизвестный подъехал к мужчине на велосипеде и несколько раз выстрелил в него. Как заявила немецкая Генпрокуратура, убийство Торнике К. (так прокуратура Германии называет убитого) было организовано либо российскими властями, либо структурами Чеченской Республики. По данным следствия, российские власти подозревали Торнике К. в участии в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Уточняется, что убитый участвовал во Второй чеченской войне на стороне боевиков, а позже переехал в Грузию. Обвинения в убийстве предъявили гражданину России Вадиму К. Согласно совместному расследованию Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, обвиняемый — Вадим Красиков, который находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

В российском МИДе информацию о связи убийцы с российскими спецслужбами назвали домыслами.

Теги: МИД Германии, дипломаты, посольство
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