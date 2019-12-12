Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Спасатели достали из-под завалов сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе тела последних людей, которые считались пропавшими. Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По информации пресс-центра Госслужбы Украины по ЧС, по состоянию на 7:00 (8:00 мск) всего в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены 16 погибших. Последних двух жертв нашли около полуночи 11 декабря.

В результате пожара пострадали 30 человек, на данный момент в медицинских учреждениях остаются восемь человек.

Пожар в учебном заведении произошел днем 4 декабря. Огонь, по предварительным данным, начал распространяться с третьего этажа шестиэтажного здания. Пламя удалось локализовать на площади в 4 тыс. кв. м.