Суд отправил под домашний арест директора сгоревшего в Одессе колледжа

Киевский районный суд Одессы отправил под домашний арест директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу. Ее подозревают в служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Пожар в колледже произошел 4 декабря, его площадь составила 4 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек. По предварительным данным, погибли 12 человек, четверо пропали без вести и 31 человек госпитализирован с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом.

После ЧП полиция завела уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Глава госслужбы по ЧС сообщил, что в колледже не было пожарной сигнализации. В пресс-службе прокуратуры указали, что в результате плановой проверки колледжа в 2014 году были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности.