Полиция завела уголовное дело после пожара в колледже Одессы

Полиция завела уголовное дело после пожара в колледже Одессы

Полицейские завели уголовное дело после пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел утром 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Кроме того, в полиции уточнили, что в больнице умерла не 43-летняя преподаватель колледжа, как сообщалось ранее, а студентка 2003 года рождения.

В сообщении указывается, что полицейские продолжают работу на месте происшествия и устанавливают причины пожара.