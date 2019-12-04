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Полиция завела уголовное дело после пожара в колледже Одессы

Полицейские завели уголовное дело после пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел утром 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Кроме того, в полиции уточнили, что в больнице умерла не 43-летняя преподаватель колледжа, как сообщалось ранее, а студентка 2003 года рождения.

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В сообщении указывается, что полицейские продолжают работу на месте происшествия и устанавливают причины пожара.

По информации официального городского портала Одессы, по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск), в больнице находилось 25 пострадавших во время пожара в колледже. Среди них было 15 студентов и четыре сотрудника колледжа, а также шесть спасателей ГУ ГСЧС. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. 

Кроме того, в сообщении указывалось, что с некоторыми учащимися и преподавателями колледжа до сих пор не удалось выйти на связь. Их поиск продолжают. По данным «Думской», пропавшими без вести числятся семь человек.

Теги: уголовное дело, пожар, Одесса, колледж
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