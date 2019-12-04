В колледже в Одессе произошел крупный пожар

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права Общество, 14:09 Переоцененные опенспейсы: как сделать офис эффективным Pro, 14:04 Huawei отказалась от американских комплектующих Технологии и медиа, 14:00 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 13:59 Власти сообщили о наркотическом опьянении открывшего стрельбу в Перми Общество, 13:57 Мосгорсуд отменил решение об аресте квартиры Калви Общество, 13:54 В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских Общество, 13:49 На Украине опубликовали видео крупного пожара в Одессе Общество, 13:46 Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 13:43 Валдис Пельш опроверг сообщения о госпитализации Общество, 13:40 Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией Политика, 13:37 В Думе ответили на слова эксперта об «оглуплении» украинцев Россией Общество, 13:35 «Bitcoin — больше не цифровое золото»: монета утратила важное свойство Крипто, 13:34 Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов Общество, 13:31
Общество ,  
0 
В колледже в Одессе произошел крупный пожар
Из горящего здания эвакуированы более 40 человек, медики госпитализировали 12 человек. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Есть угроза обрушения перекрытий
Фото: dsns.gov.ua

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в 10:12 по местному времени (11:12 мск) на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м, однако по состоянию на 11:40 (12:40 мск) она увеличилась вдвое. Сейчас существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.  

Из здания уже эвакуированы более 40 человек, в лечебные учреждения госпитализированы 12 человек, в том числе четверо пожарных. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

По данным изданий «Украинская правда» и «Думская», при пожаре пострадали не менее десяти человек. В пресс-службе городского совета Одессы «Думской» подтвердили госпитализацию двух пострадавших. Портал также опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, как медики оказывают помощь троим пострадавшим, в том числе сотруднику пожарной службы Одессы. На записи очевидцев также можно увидеть, как огонь с третьего этажа колледжа распространяется на нижние этажи.    

Как пишет местное издание 048.ua со ссылкой на очевидцев, в результате пожара в Одессе пострадали минимум четыре студента колледжа, их вынесли из здания. Как рассказали порталу сами учащиеся, на третьем этаже загорелась проводка. Из-за пожара перекрыта улица Пушкинская, затруднено движение также на Ришельевской, Осипова и других соседних улицах. «РБК Украина» уточняет, что загоревшееся здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц известно как доходный дом Асвадурова, построенный в 1914 году. Кроме колледжа, по данным «Думской», в нем размещается Институт морской биологии и одесский филиал Института археологии НАН Украины.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Одесса, пожар
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter