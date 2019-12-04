В колледже в Одессе произошел крупный пожар

Из горящего здания эвакуированы более 40 человек, медики госпитализировали 12 человек. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Есть угроза обрушения перекрытий

Фото: dsns.gov.ua

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в 10:12 по местному времени (11:12 мск) на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Изначально сообщалось, что огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м, однако по состоянию на 11:40 (12:40 мск) она увеличилась вдвое. Сейчас существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.

Из здания уже эвакуированы более 40 человек, в лечебные учреждения госпитализированы 12 человек, в том числе четверо пожарных. К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

По данным изданий «Украинская правда» и «Думская», при пожаре пострадали не менее десяти человек. В пресс-службе городского совета Одессы «Думской» подтвердили госпитализацию двух пострадавших. Портал также опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, как медики оказывают помощь троим пострадавшим, в том числе сотруднику пожарной службы Одессы. На записи очевидцев также можно увидеть, как огонь с третьего этажа колледжа распространяется на нижние этажи.