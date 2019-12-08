На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура, после того как в одесском колледже в результате пожара погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В день траура на Украине приспустят государственные флаги и отменят концерты, а также изменят программы телеканалов и радио.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе произошел 4 декабря, его площадь составила 4 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек. По данным Госслужбы Украины, в результате пожара погибли восемь человек, 31 пострадал и десять пропали без вести. По факту случившегося на Украине возбудили уголовное дело.